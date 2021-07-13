***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 12:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Nişantaşı Şubesi 13 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Milli Reasürans D Blok N 61/4 Şişli, İstanbul adresinde faaliyetine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950611
BIST
14:151.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,29
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
14:158,6057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5904
14:1510,2005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0522
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1711
14:15499,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,90
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler14:15
|EDATA
|7,34
|85.049.847
|% 9,23
|
|YAPRK
|33,62
|14.123.841
|% 9,01
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|PSDTC
|24,22
|6.315.093
|% 5,76
|
|PSDTC
|24,22
|6.315.093
|% 5,76
|
|FADE
|14,16
|14.965.756
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.947.803
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.505.594
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|BOBET
|4,75
|30.511.942
|% -8,65
|
|BIOEN
|28,66
|180.615.420
|% 3,17
|
|PEKGY
|1,02
|153.505.594
|% -9,73
|
|VBTYZ
|13,19
|120.526.976
|% -3,86
|
|EDATA
|7,34
|85.049.847
|% 9,23
|
|RTALB
|20,32
|67.581.718
|% -4,15
|
|PEKGY
|1,02
|153.505.594
|% -9,73
|
|IHLGM
|0,97
|23.613.077
|% -2,02
|
|GWIND
|3,47
|48.192.645
|% 1,17
|
|EDATA
|7,34
|85.049.847
|% 9,23
|
|VBTYZ
|13,19
|120.526.976
|% -3,86
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6023
|8,6057
|% -0,34
|
|Euro
|10,1952
|10,2005
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8637
|11,9232
|% -0,76
|
|Frank
|9,3364
|9,3926
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2841
|2,2956
|% -0,49
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|8,90
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|4,31
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,20
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:25SERVE
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 273 adet işlem
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, GUBRF, EREGL
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PGSUS, KCHOL
-
14:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 11 kaybederek (% -0.18 ) 1, 198
-
14:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, AVHOL, PEKGY, FADE