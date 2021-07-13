***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Nişantaşı Şubesi 13 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Milli Reasürans D Blok N 61/4 Şişli, İstanbul adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950611BIST