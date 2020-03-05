***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.03.2020 15:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.03.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD32060
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.03.2020
Kayıt Tarihi 04.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 79 gün vadeli TRFISMD32060 tanımlı borçlanma aracının 05.03.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824555
BIST