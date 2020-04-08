***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2020 16:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 27.110.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 27.110.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 44
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD520A2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.110.000
Ek Açıklamalar
1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 595.500.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 22.05.2020 vade sonu tarihli 27.110.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836545
BIST
17:2992.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 587,12
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:296,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:297,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:29359,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,43
|Açılış
|: 359,02
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.098.687
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.339.313
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.462.820
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.508.746
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,28
|945.708.686
|% 4,97
|
|ASELS
|24,74
|773.631.675
|% 1,39
|
|THYAO
|9,54
|755.957.128
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|613.205.150
|% 1,12
|
|GARAN
|7,85
|610.701.031
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|358.250.082
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,02
|367.120.360
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,03
|106.610.439
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|327.162.266
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.911.892
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3618
|8,4038
|% 0,50
|
|Frank
|6,9561
|6,9980
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,91
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,25
|32,25
|0,38
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