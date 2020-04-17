***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 15:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 18.910.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.910.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD520B0
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.910.000
Ek Açıklamalar
1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 595.500.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 29.05.2020 vade sonu tarihli 18.910.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838975
BIST
17:0598.212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 1.962,50
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:056,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:057,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5548
En Düşük
7,4073
17:05377,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -6,19
|Açılış
|: 377,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.895.174
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.912.842
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.051.346
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.743.667
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,31
|9.444.425
|% -8,06
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.401.562.337
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,00
|291.142.080
|% 2,56
|
|VAKBN
|4,53
|283.973.031
|% 2,72
|
|ULUUN
|7,32
|158.115.814
|% 1,39
|
|KOZAL
|70,90
|153.904.771
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,00
|291.142.080
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,06
|112.805.343
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|122.802.263
|% 3,39
|
|VAKBN
|4,53
|283.973.031
|% 2,72
|
|CEMAS
|1,00
|60.744.418
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6359
|8,6792
|% 0,13
|
|Frank
|7,1376
|7,1806
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.696
|-22,71
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-37,90
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,20
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,59
|
Seans Raporu
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1839, 04 artarak (% 2.02 ) 92, 882
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17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MERKO, YBTAS, SAFKR, EGCYO, EKIZ, EGCEY, EGCYH
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17:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SODSN
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17:21
BALAT, LIDFA, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:21
IHGZT, TSPOR, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında