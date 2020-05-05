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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 05.05.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 67.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 67.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD52043
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.05.2020
Kayıt Tarihi 04.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 92 gün vadeli TRFISMD52043 tanımlı borçlanma aracının 05.05.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842703


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YONGA 14,30 282.752 % 10,00  
NATEN 18,38 59.561.622 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7913 8,8354 % 0,61  
Frank 7,2677 7,3115 % 0,02  
Riyal 1,8773 1,8867 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.700 -2,71  
Altın Gr. 388 388 2,36  
Cumhuriyet 2.485 2.538 13,10  
Tam 2.562 2.600 13,40  
Yarım 1.243 1.271 6,60  
Çeyrek 623 636 3,20  
Gümüş.Ons 14,87 14,92 0,09  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
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