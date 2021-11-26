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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 17:08
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 217.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 217.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 69
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16.20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD22210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 217.700.000

Ek Açıklamalar
4.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 3.950.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.02.2022 vade sonu tarihli 217.700.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979852


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Altın Gr. 719 720 29,21  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,52 23,54 -0,06  
Gümüş Gr. 9,36 9,37 0,25  
B. Petrol 77,50 77,50 -4,72  
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