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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2020 13:54
GÜNCEL HABERLER


Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
IŞIL DADAYLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
METE UĞURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.07.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
REFET SOYKAN GÜRKAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
HİLMİ SELÇUK ÇEPNİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ERDA GERÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TUBA TEPRET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RİZA İHSAN KUTLUSOY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
ÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
KENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818381


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