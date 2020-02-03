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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

03.02.2020 22:11
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***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/02/2020
Karar Sayısı
2357
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                         Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun
Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Sayısı         : 2357
Karar Tarihi         : 03.02.2020
 
 
 
 
 
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
 
1 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
 
Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
 
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek bir eksiklik içermemektedir. 
 
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar, Şirketimizin, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin aktifi,  pasifi, finansal durumu,  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta, faaliyet raporu, faaliyetimizin gelişimini, performansını, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte finansal durumumuzu dürüstçe yansıtmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
 
Kenan Ayvacı                                    Erda Gerçek                          Refet Soykan Gürkaynak        
Genel Müdür Yardımcısı                    Yönetim Kurulu ve                 Yönetim Kurulu Üyesi ve
                                                           Denetimden Sorumlu              Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi                         Komite Başkanı
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816830


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