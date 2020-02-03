***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/02/2020Karar Sayısı2357Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFinansal Tablo ve Faaliyet RaporununKabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Sayısı : 2357Karar Tarihi : 03.02.2020İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN1 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek bir eksiklik içermemektedir.Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar, Şirketimizin, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta, faaliyet raporu, faaliyetimizin gelişimini, performansını, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte finansal durumumuzu dürüstçe yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Kenan Ayvacı Erda Gerçek Refet Soykan GürkaynakGenel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi veDenetimden Sorumlu Denetimden SorumluKomite Üyesi Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816830BIST