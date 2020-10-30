***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
30.10.2020 19:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
2475
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar, Şirketimizin, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta, faaliyet raporu, faaliyetlerimizin gelişimini, performansını, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte finansal durumumuzu dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Ali Hakan Kara
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Hasan Emre Aydın
Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İzzet Selim Yenel
Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Kenan Ayvacı
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885187
BIST