***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/04/2021Karar Sayısı2561Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFinansal Tablo ve Faaliyet RaporununKabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Sayısı : 2561Karar Tarihi : 30.04.2021İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN1 OCAK 2021 – 31 MART 2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek bir eksiklik içermemektedir.Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar, Şirketimizin, bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta, faaliyet raporu, faaliyetimizin gelişimini, performansını, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte finansal durumumuzu dürüstçe yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Ali Hakan KaraYönetim Kurulu Üyesi veDenetimden Sorumlu Komite BaşkanıHasan Emre AydınYönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesiİzzet Selim YenelYönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiKenan AyvacıGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933785BIST