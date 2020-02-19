***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.02.2020 09:20
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820009
BIST
10:15120.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 545,44
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.310
En Düşük
120.036
10:156,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
10:156,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:15313,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,46
|Açılış
|: 313,19
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,34
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|VERTU
|9,30
|442.740
|% 12,86
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|TSPOR
|7,04
|96.255.855
|% 8,47
|
|OZRDN
|2,70
|1.469
|% 8,43
|
|QNBFB
|41,60
|45.386
|% -10,54
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|DOKTA
|45,08
|1.387.281
|% -6,08
|
|ASELS
|29,60
|124.564.329
|% 1,44
|
|GSRAY
|3,54
|106.297.462
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,04
|96.255.855
|% 8,47
|
|CEMAS
|1,34
|94.086.215
|% 3,88
|
|THYAO
|15,07
|75.224.306
|% 0,27
|
|CEMAS
|1,34
|94.086.215
|% 3,88
|
|GSRAY
|3,54
|106.297.462
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,97
|45.925.425
|% -1,01
|
|ADESE
|1,56
|28.516.771
|% 2,63
|
|USAK
|2,08
|34.374.724
|% 6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8663
|7,9057
|% 0,03
|
|Frank
|6,1484
|6,1854
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|1,71
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,13
|58,13
|0,38
|