***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.03.2020 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824464
BIST
14:36112.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.944,69
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:366,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:366,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:36321,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,67
|Açılış
|: 321,86
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.093.410
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.947.838
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,35
|57.512.323
|% 11,14
|
|DGATE
|9,16
|76.603.383
|% 10,36
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|48.933.407
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.166.528
|% -5,80
|
|ASELS
|30,52
|490.199.107
|% 2,48
|
|THYAO
|11,96
|436.841.154
|% 1,79
|
|GARAN
|10,57
|248.734.105
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,59
|202.683.880
|% 1,17
|
|ODAS
|2,17
|180.432.490
|% 3,33
|
|KARSN
|1,93
|165.036.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|180.432.490
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,59
|202.683.880
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,36
|57.459.339
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|109.031.620
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8191
|7,8583
|% 0,29
|
|Frank
|6,3519
|6,3902
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6148
|1,6229
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,51
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:47GSRAY
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 009, 171 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2494, 06 artarak (% 1.88 ) 134, 926
-
14:45XU100
Endeks 112, 880 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 4, 222.00 milyon TL de
-
14:44AKSEN
Yüzde 7.89 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 360, 988 adet işlem
-
14:43GSRAY
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 954, 419 adet işlem