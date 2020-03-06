***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824817
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
0
En Düşük
0
18:056,1008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0945
18:056,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8392
18:05328,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 328,77
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8835
|7,9230
|% -0,23
|
|Frank
|6,4348
|6,4736
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6218
|1,6300
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|4,16
|
|Altın Gr.
|331
|331
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|49,47
|49,47
|-0,52
|