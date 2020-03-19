***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.03.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830601
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
0
En Düşük
0
18:056,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5062
En Düşük
6,4647
18:057,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1254
En Düşük
7,0471
18:05309,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 309,70
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,67
|71.631.332
|% -3,06
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ISGSY
|2,80
|24.669.874
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|6.032.895
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,51
|24.234.780
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4709
|7,5084
|% -0,57
|
|Frank
|6,7055
|6,7459
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7273
|1,7360
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,28
|
|Altın Gr.
|310
|311
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,06
|12,10
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|0,04
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|1,49
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