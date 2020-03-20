***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.03.2020 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830928
BIST
11:5787.731
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 2.535,91
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
11:576,4924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0519
|Açılış
|: 6,4990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
11:577,0052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
11:57314,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,00
|Açılış
|: 314,02
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|610.824
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|2.942.606
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.704.646
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|5.247.425
|% -2,50
|
|GARAN
|7,76
|300.974.413
|% 2,37
|
|ASELS
|21,62
|190.102.500
|% 2,46
|
|THYAO
|8,12
|178.995.141
|% 2,27
|
|TSPOR
|2,19
|126.906.183
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,08
|106.491.691
|% 7,69
|
|ODAS
|1,24
|82.346.175
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|126.906.183
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|103.115.627
|% 2,63
|
|GARAN
|7,76
|300.974.413
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,08
|106.491.691
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6847
|7,7232
|% 2,54
|
|Frank
|6,6229
|6,6628
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7221
|1,7307
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|35,60
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,47
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,88
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,08
|30,08
|1,61
|