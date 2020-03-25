***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2020 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831894
BIST
12:5990.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.417,02
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
12:596,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
12:596,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
12:59334,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,34
|Açılış
|: 334,65
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|38.873.178
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|694.170
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|251.555
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,10
|7.478.964
|% -5,66
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|MRDIN
|5,15
|7.454.262
|% -3,74
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|ASELS
|23,70
|602.433.708
|% 3,77
|
|GARAN
|7,81
|522.700.018
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,00
|195.190.002
|% 1,35
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|ODAS
|1,29
|121.110.236
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,98
|136.560.380
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,17
|79.981.594
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6353
|7,6736
|% 1,52
|
|Frank
|6,5120
|6,5513
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6991
|1,7076
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.625
|0,33
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|0,23
|