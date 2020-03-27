***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832524
BIST
10:3391.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 120,27
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:336,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4420
En Düşük
6,3903
10:337,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:33335,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,30
|Açılış
|: 335,20
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|16.043.312
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.627.341
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|393.484
|% 9,98
|
|SEKUR
|4,30
|1.257.046
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|5.240.380
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|132.711
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|ULUUN
|4,21
|3.717.868
|% -4,97
|
|MPARK
|14,55
|3.160.544
|% -4,90
|
|THYAO
|9,40
|199.156.894
|% 1,62
|
|GARAN
|8,09
|154.391.173
|% 1,89
|
|ASELS
|24,14
|115.389.155
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,30
|65.823.586
|% 4,80
|
|ECILC
|5,21
|58.820.111
|% 7,42
|
|IHLGM
|0,88
|41.817.801
|% 4,76
|
|ODAS
|1,33
|29.543.852
|% 0,00
|
|THYAO
|9,40
|199.156.894
|% 1,62
|
|GARAN
|8,09
|154.391.173
|% 1,89
|
|IEYHO
|0,40
|6.791.124
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8297
|7,8690
|% 0,62
|
|Frank
|6,6539
|6,6939
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7081
|1,7167
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,72
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,47
|14,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|