***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 10:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.03.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 26 Mart 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Mart 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832565
BIST
12:1190.400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -1.127,31
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.240
12:116,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0703
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:117,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:11334,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,63
|Açılış
|: 334,87
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|660.889
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|3.100.328
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|RTALB
|5,76
|5.910.999
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.132.695
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,03
|5.453.454
|% -7,31
|
|QNBFL
|120,00
|2.410.944
|% -6,90
|
|QNBFB
|36,52
|534.240
|% -5,63
|
|THYAO
|9,25
|633.256.611
|% 0,00
|
|GARAN
|8,05
|320.498.017
|% 1,39
|
|ASELS
|23,68
|299.043.392
|% -2,39
|
|IPEKE
|8,02
|163.173.236
|% 1,26
|
|KOZAA
|9,65
|157.719.215
|% -1,63
|
|IHLGM
|0,87
|85.381.878
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|39.899.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,31
|105.864.523
|% -1,50
|
|THYAO
|9,25
|633.256.611
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,92
|118.747.773
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8334
|7,8727
|% 0,66
|
|Frank
|6,6715
|6,7117
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.622
|-9,39
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,47
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|-0,32
|