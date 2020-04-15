***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.04.2020 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837997
BIST
13:3896.031
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -2.518,34
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:386,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0643
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
13:387,5037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
13:38381,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,28
|Açılış
|: 381,04
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,13
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|10.914.787
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.028.171
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.769.494
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|78.687.857
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|THYAO
|10,65
|1.764.771.924
|% -2,29
|
|PGSUS
|59,45
|1.374.353.016
|% -3,49
|
|ASELS
|26,40
|1.310.420.853
|% -3,23
|
|GARAN
|8,33
|638.380.857
|% -2,91
|
|TSPOR
|5,38
|514.060.205
|% 3,46
|
|THYAO
|10,65
|1.764.771.924
|% -2,29
|
|YKBNK
|1,96
|270.092.282
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,52
|190.106.851
|% 3,40
|
|IHLGM
|1,03
|118.130.038
|% -6,36
|
|IHLAS
|0,62
|67.926.597
|% -7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5672
|8,6102
|% -0,16
|
|Frank
|7,0868
|7,1295
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-4,75
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.487
|7,10
|
|Tam
|2.494
|2.559
|7,20
|
|Yarım
|1.213
|1.246
|3,50
|
|Çeyrek
|608
|623
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-1,22
|