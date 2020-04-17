***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 09:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838790
BIST
10:1097.899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.650,16
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:106,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:107,5324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:10379,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,80
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|ULUUN
|7,94
|17.676.417
|% 9,97
|
|QNBFB
|52,00
|200.824
|% 9,94
|
|EGGUB
|52,60
|390.345
|% 9,90
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|TSPOR
|4,41
|6.184.438
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.812.349
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,51
|2.858.599
|% -5,65
|
|THYAO
|10,45
|111.801.899
|% 2,85
|
|PGSUS
|49,48
|101.780.555
|% -0,88
|
|ASELS
|27,18
|100.621.823
|% 1,95
|
|ECILC
|4,78
|99.159.164
|% -0,42
|
|GARAN
|8,50
|97.208.512
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,01
|47.767.538
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,07
|24.592.268
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,66
|13.484.393
|% -1,49
|
|ECILC
|4,78
|99.159.164
|% -0,42
|
|GARAN
|8,50
|97.208.512
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6458
|8,6892
|% 0,24
|
|Frank
|7,1346
|7,1775
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8437
|1,8529
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-22,53
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.493
|-30,10
|
|Tam
|2.504
|2.566
|-30,90
|
|Yarım
|1.218
|1.249
|-15,00
|
|Çeyrek
|611
|624
|-7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,11
|28,11
|0,29
|