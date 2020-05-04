***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 09:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.04.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Nisan 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 6 Mayıs 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842136
BIST
10:5799.564
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -1.546,07
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:577,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:577,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0414
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6588
10:57384,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,70
|Açılış
|: 384,22
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.927.011
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.807.461
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|DEVA
|14,58
|1.888.664
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|263.146
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|895.449
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,92
|209.672.300
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,65
|190.634.421
|% 2,71
|
|GARAN
|8,20
|170.627.119
|% -1,68
|
|TSPOR
|5,59
|147.056.081
|% 5,47
|
|THYAO
|10,52
|121.525.633
|% -1,59
|
|AFYON
|2,92
|209.672.300
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,65
|190.634.421
|% 2,71
|
|TSPOR
|5,59
|147.056.081
|% 5,47
|
|ODAS
|1,76
|44.718.115
|% -1,68
|
|YKBNK
|2,06
|46.748.023
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7012
|8,7448
|% -0,33
|
|Frank
|7,2414
|7,2850
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,29
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.516
|1,90
|
|Tam
|2.527
|2.577
|2,00
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,00
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|-0,46
|