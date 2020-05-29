***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.05.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847561
BIST
10:20105.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 89,84
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.547
En Düşük
104.751
10:206,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:207,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:20377,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 377,38
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.704.770
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,82
|36.961.300
|% 8,98
|
|TSGYO
|3,04
|4.771.819
|% 7,42
|
|GLBMD
|4,80
|1.624.829
|% 7,38
|
|KAPLM
|7,51
|2.635.081
|% 6,37
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.473.596
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|291.806
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|235.040.282
|% 0,90
|
|THYAO
|12,61
|174.785.397
|% -0,55
|
|GSRAY
|3,17
|109.986.603
|% 2,59
|
|SASA
|10,48
|96.658.217
|% 0,00
|
|ASELS
|30,12
|92.038.626
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,44
|52.163.419
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,17
|109.986.603
|% 2,59
|
|GARAN
|7,85
|235.040.282
|% 0,90
|
|TSKB
|1,05
|22.185.948
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,82
|36.961.300
|% 8,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3939
|8,4360
|% 0,30
|
|Frank
|7,0580
|7,1005
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8108
|1,8199
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,18
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.476
|2,40
|
|Tam
|2.518
|2.552
|2,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|1,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,00
|
|B. Petrol
|35,54
|35,54
|-0,49
|