***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2020 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847925
BIST
11:54106.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.270,84
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:546,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8211
En Düşük
6,7931
11:547,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:54380,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,17
|Açılış
|: 380,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.271.635
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.168.653
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.416.882
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.533.007
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|877.554
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|543.703.561
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,56
|447.952.274
|% 6,12
|
|GARAN
|7,92
|424.952.385
|% 1,28
|
|GSRAY
|3,52
|379.225.297
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,88
|270.477.288
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,56
|447.952.274
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,52
|379.225.297
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|166.334.363
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|79.246.551
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,59
|156.919.378
|% 5,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4336
|8,4759
|% 0,45
|
|Frank
|7,0836
|7,1262
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,27
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.497
|23,60
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,60
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|38,09
|38,09
|0,25
|