***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.06.2020 09:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852764
BIST
10:46114.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -367,30
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
10:466,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8597
En Düşük
6,8491
10:467,7107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7264
En Düşük
7,7013
10:46389,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,54
|Açılış
|: 389,80
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|ORGE
|6,23
|67.991.263
|% 7,97
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|CEMAS
|1,53
|253.500.471
|% 6,99
|
|GUSGR
|4,23
|233.328.871
|% -10,00
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|21.496.400
|% -9,83
|
|GLRYH
|12,32
|4.388.058
|% -6,53
|
|MNDRS
|3,26
|7.886.448
|% -6,05
|
|KRDMD
|3,12
|316.436.096
|% -0,64
|
|CEMAS
|1,53
|253.500.471
|% 6,99
|
|GARAN
|8,15
|234.338.292
|% -0,49
|
|GUSGR
|4,23
|233.328.871
|% -10,00
|
|KARSN
|2,73
|165.340.712
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,53
|253.500.471
|% 6,99
|
|IEYHO
|0,92
|142.603.516
|% 3,37
|
|KRDMD
|3,12
|316.436.096
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,89
|128.854.298
|% -0,53
|
|KARSN
|2,73
|165.340.712
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5029
|8,5456
|% 0,21
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|6,74
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|4,90
|
|Tam
|2.595
|2.607
|7,00
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,40
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|-0,33
|
Seans Raporu
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11:01GUSGR
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10:58XU030
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10:58
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10:58XU100
Endeks 113, 905 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 3, 705.00 milyon TL de
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10:58SMART
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 614, 943 adet işlem