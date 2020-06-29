***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.06.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853216
BIST
12:00115.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 626,73
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:006,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:007,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:00390,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 390,28
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.268
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.811.379
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.131.414
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|20.712.253
|% 9,73
|
|DOGUB
|2,71
|21.297.105
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,32
|8.151.730
|% -5,39
|
|ORGE
|6,60
|65.235.315
|% -5,31
|
|AKSUE
|10,87
|10.591.590
|% -4,90
|
|ODAS
|2,46
|678.888.161
|% -1,60
|
|HALKB
|6,41
|332.470.870
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,93
|327.452.081
|% 2,12
|
|GARAN
|8,32
|301.261.735
|% 1,22
|
|TSPOR
|7,77
|243.903.273
|% -4,78
|
|ODAS
|2,46
|678.888.161
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|327.452.081
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|170.824.558
|% 2,82
|
|KARSN
|2,82
|193.730.099
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,72
|179.794.125
|% 8,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4248
|8,4671
|% -0,09
|
|Frank
|7,2104
|7,2539
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.546
|5,60
|
|Tam
|2.599
|2.612
|5,70
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,80
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:13SILVR
Yüzde 7.27 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 398 adet işlem
-
12:11BRSAN
Yüzde 5.37 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 903 adet işlem
-
12:10XU100
Endeks 115, 256 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 5, 479.00 milyon TL de
-
12:10SAMAT
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 381, 043 adet işlem
-
12:09VKFYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 544 adet işlem