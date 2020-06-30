***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.06.2020 19:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.06.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Temmuz 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853604
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,57
|Açılış
|: 393,29
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4549
|8,4973
|% 0,58
|
|Frank
|7,2107
|7,2541
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|11,61
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.625
|-1,00
|
|Tam
|2.614
|2.627
|9,90
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|4,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,07
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 745 adet işlem
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17:56OLMIP
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 513 adet işlem
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17:55PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 460 adet işlem
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17:54AKENR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 488, 301 adet işlem