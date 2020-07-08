***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856462
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8656
En Düşük
6,8525
18:057,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7475
En Düşük
7,7149
18:05395,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 395,96
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5908
|8,6339
|% 0,14
|
|Frank
|7,2521
|7,2958
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8240
|1,8331
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-0,42
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|0,20
|
|Tam
|2.638
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,17
|
Seans Raporu
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-
17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
-
17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524