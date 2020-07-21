***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.07.2020 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860627
BIST
10:34120.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 880,40
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:346,8577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:347,8445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:34401,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 401,56
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.626.152
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|1.954.603
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|245.490
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.174.629
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,84
|130.354
|% -6,63
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|DAGHL
|7,31
|231.932
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,32
|196.662.675
|% 0,87
|
|ASELS
|33,30
|142.803.095
|% 0,48
|
|ODAS
|2,90
|112.295.544
|% 1,40
|
|GUSGR
|5,34
|109.665.495
|% -1,48
|
|TSPOR
|3,99
|107.678.682
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,32
|196.662.675
|% 0,87
|
|TSKB
|1,27
|67.176.267
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,82
|70.932.933
|% 1,11
|
|ODAS
|2,90
|112.295.544
|% 1,40
|
|ADESE
|2,47
|90.433.203
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6745
|8,7180
|% 0,23
|
|Frank
|7,2788
|7,3227
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,45
|
|Altın Gr.
|401
|402
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.605
|2.628
|5,40
|
|Tam
|2.683
|2.697
|5,60
|
|Yarım
|1.303
|1.319
|2,70
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|0,29
|
Seans Raporu
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