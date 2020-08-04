***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.08.2020 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864356
BIST
17:531.086
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -40,42
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:536,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:538,2248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:53446,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,05
|Açılış
|: 446,41
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,68
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|144.358.078
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|55.872.685
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.760.760
|% 9,96
|
|VKFYO
|14,36
|27.854.971
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|4.681.466
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.598.339
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,04
|1.547.058.686
|% -3,46
|
|EKGYO
|2,09
|1.451.825.514
|% -6,70
|
|GARAN
|6,80
|1.407.177.336
|% -3,13
|
|THYAO
|11,02
|1.202.545.418
|% 3,09
|
|AKBNK
|5,06
|733.371.815
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,09
|1.451.825.514
|% -6,70
|
|ISGYO
|1,96
|497.177.226
|% -2,97
|
|TSKB
|1,11
|266.236.284
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,46
|584.238.106
|% -1,99
|
|GARAN
|6,80
|1.407.177.336
|% -3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0720
|9,1175
|% 0,14
|
|Frank
|7,5792
|7,6248
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|15,09
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.911
|2.946
|-4,20
|
|Tam
|2.998
|3.032
|-4,30
|
|Yarım
|1.455
|1.478
|-2,10
|
|Çeyrek
|730
|741
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|0,14
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|-0,19
|
Seans Raporu
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-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de