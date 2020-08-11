***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.08.2020 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867818
BIST
10:271.094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 17,99
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:277,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:278,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0467
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:27469,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -8,59
|Açılış
|: 469,86
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
469,09
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|RTALB
|62,70
|64.713.913
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.163.250
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,64
|428.653.077
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,02
|210.929.611
|% 2,02
|
|KARSN
|3,11
|118.658.726
|% 6,14
|
|BIMAS
|66,20
|116.227.418
|% 2,32
|
|GARAN
|6,62
|80.787.797
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,02
|210.929.611
|% 2,02
|
|KARSN
|3,11
|118.658.726
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,06
|47.293.419
|% 0,98
|
|ASELS
|18,64
|428.653.077
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,60
|30.593.180
|% 0,63
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2925
|7,2945
|% -0,59
|
|Euro
|8,5603
|8,5690
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,4944
|9,5420
|% -0,73
|
|Frank
|7,9322
|7,9800
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9372
|1,9469
|% -0,70
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|-20,93
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,20
|28,24
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|0,10
|