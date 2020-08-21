***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.08.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870524
BIST
10:251.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:257,2482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:258,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0746
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:25451,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,77
|Açılış
|: 451,19
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|TLMAN
|18,73
|11.743.015
|% 7,52
|
|TGSAS
|7,84
|3.617.698
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|3.619
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,90
|738.262.926
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,70
|641.447.781
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,99
|167.144.006
|% 5,13
|
|ZOREN
|3,09
|160.764.841
|% 6,19
|
|GARAN
|7,21
|140.857.174
|% 0,98
|
|PETKM
|4,90
|738.262.926
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,57
|114.318.988
|% 1,95
|
|ZOREN
|3,09
|160.764.841
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,04
|95.854.599
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,61
|55.990.060
|% 1,90
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2445
|7,2482
|% -0,68
|
|Euro
|8,5777
|8,5840
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,5448
|9,5927
|% -0,74
|
|Frank
|7,9294
|7,9772
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9240
|1,9336
|% -0,84
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,80
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,05
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 14 artarak (% 0.87 ) 1, 290
-
10:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, SKBNK, ZOREN
-
10:39
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BASCM, MZHLD
-
10:39XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 3, 896.00 milyon TL de
-
10:39PETKM
Yüzde 5.38 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 140, 254 adet işlem