***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.08.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871347
BIST
10:361.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 10,03
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.105
10:367,3311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3136
10:368,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6613
10:36458,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,05
|Açılış
|: 458,70
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,37
BIST En Aktif Hisseler10:36
|GYHOL
|24,20
|3.914.495
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.565.644
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,15
|8.947.358
|% 9,97
|
|CRFSA
|7,51
|3.020.454
|% 9,96
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|BFREN
|840,00
|4.879.159
|% -4,64
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|CRDFA
|7,30
|9.007.064
|% -3,82
|
|DGGYO
|12,25
|9.353.587
|% -3,31
|
|GUSGR
|6,75
|266.553.229
|% 2,58
|
|SISE
|6,28
|166.408.994
|% 0,48
|
|TUPRS
|83,55
|144.349.311
|% 1,58
|
|FENER
|23,98
|137.762.975
|% 4,08
|
|GARAN
|6,96
|134.733.655
|% 0,87
|
|GUSGR
|6,75
|266.553.229
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,87
|68.890.593
|% 0,54
|
|PETKM
|4,05
|126.033.358
|% 0,50
|
|SISE
|6,28
|166.408.994
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,45
|35.152.948
|% 0,69
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3275
|7,3311
|% -0,43
|
|Euro
|8,6766
|8,6887
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7262
|% -0,23
|
|Frank
|8,0502
|8,0987
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -0,24
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-11,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|-0,05
|