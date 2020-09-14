***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.09.2020 08:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874851
BIST
11:411.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:417,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:418,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:41468,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,57
|Açılış
|: 468,80
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:41
|GRNYO
|2,75
|28.083.081
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.704.271
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,03
|15.087.903
|% -7,20
|
|ISGSY
|8,93
|16.209.727
|% -6,00
|
|FORMT
|3,68
|55.428.885
|% -5,88
|
|PETKM
|4,33
|588.322.840
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,11
|429.159.342
|% 1,30
|
|IHLAS
|1,07
|356.832.460
|% 0,00
|
|FENER
|39,52
|239.464.375
|% -0,95
|
|ASELS
|16,74
|198.985.773
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|356.832.460
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|429.159.342
|% 1,30
|
|PETKM
|4,33
|588.322.840
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,49
|139.308.361
|% -3,87
|
|HLGYO
|2,38
|157.379.325
|% 6,25
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4935
|% 0,28
|
|Euro
|8,8849
|8,8893
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6030
|9,6511
|% 0,73
|
|Frank
|8,2244
|8,2740
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 9 artarak (% 0.32 ) 1, 241
-
11:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLAS, KRDMD, PETKM
-
11:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, PETKM, KRDMD
-
11:55XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 415.00 milyon TL de
-
11:55MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 922 adet işlem