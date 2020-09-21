***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.09.2020 08:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875815
BIST
14:201.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:207,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6113
En Düşük
7,5393
14:208,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:20472,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 472,33
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EGPRO
|21,34
|7.147.591
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,81
|115.916.083
|% -6,84
|
|NUGYO
|7,14
|12.308.903
|% -6,67
|
|SISE
|6,50
|779.472.103
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,30
|741.160.605
|% 1,85
|
|RTALB
|53,10
|353.713.658
|% 4,53
|
|GARAN
|6,59
|291.943.004
|% -1,05
|
|PETKM
|4,36
|272.371.428
|% -0,91
|
|KRDMD
|3,30
|741.160.605
|% 1,85
|
|SISE
|6,50
|779.472.103
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|147.562.818
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|177.244.029
|% 0,43
|
|IHLAS
|1,07
|66.715.589
|% 1,90
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6065
|7,6132
|% 0,76
|
|Euro
|8,9721
|8,9774
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7505
|9,7994
|% 0,21
|
|Frank
|8,2949
|8,3449
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0215
|2,0316
|% 0,65
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,79
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.203
|-13,90
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,72
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|-0,83
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33NUGYO
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 636 adet işlem
-
14:32AKYHO
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 908 adet işlem
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 26 kaybederek (% -0.67 ) 1, 232
-
14:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRDMD, GUSGR
-
14:31XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 7, 435.00 milyon TL de