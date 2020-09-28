***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2020 08:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876855
BIST
10:061.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.130
En Düşük
1.124
10:067,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0869
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:069,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0996
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:06462,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,74
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:04
|TLMAN
|37,42
|3.502.250
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.574.121
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.235.616
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,93
|2.336.041
|% -9,87
|
|AYCES
|93,50
|1.531.939
|% -8,42
|
|ARMDA
|61,20
|2.971.321
|% -7,27
|
|SISE
|7,27
|194.563.251
|% 2,83
|
|GARAN
|7,18
|73.690.046
|% 0,14
|
|ASELS
|17,33
|43.635.284
|% 0,64
|
|PETKM
|4,20
|39.999.641
|% -0,47
|
|ODAS
|2,70
|39.791.133
|% 0,37
|
|SISE
|7,27
|194.563.251
|% 2,83
|
|ODAS
|2,70
|39.791.133
|% 0,37
|
|GARAN
|7,18
|73.690.046
|% 0,14
|
|TSKB
|1,12
|10.703.234
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|39.999.641
|% -0,47
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7377
|7,7425
|% 1,10
|
|Euro
|8,9968
|9,0036
|% 1,08
|
|Sterlin
|9,8541
|9,9035
|% 1,25
|
|Frank
|8,2907
|8,3406
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0559
|2,0663
|% 1,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-0,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,39
|