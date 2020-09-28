***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2020 09:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.09.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Eylül 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerlerii Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Eylül 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876893
BIST
10:181.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:187,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:189,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:18462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,27
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TLMAN
|37,42
|3.815.194
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|MERKO
|9,92
|2.828.926
|% 9,98
|
|DARDL
|20,18
|833.071
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.593.207
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,13
|33.673.256
|% -6,22
|
|SISE
|7,35
|420.199.295
|% 3,96
|
|GARAN
|7,18
|216.224.924
|% 0,14
|
|ASELS
|17,37
|94.628.453
|% 0,87
|
|PETKM
|4,20
|75.137.263
|% -0,47
|
|ITTFH
|5,62
|72.892.632
|% -1,92
|
|SISE
|7,35
|420.199.295
|% 3,96
|
|GARAN
|7,18
|216.224.924
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,12
|42.009.703
|% 0,47
|
|ODAS
|2,69
|48.866.548
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|75.137.263
|% -0,47
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7381
|% 1,04
|
|Euro
|8,9912
|9,0047
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8487
|9,8981
|% 1,20
|
|Frank
|8,2967
|8,3467
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0564
|2,0668
|% 1,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
Seans Raporu
10:18
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