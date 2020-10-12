***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.10.2020 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880624
BIST
11:581.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
11:587,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
11:589,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
11:58488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler11:58
|RALYH
|5,94
|8.049.612
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.334.719
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|109.649.378
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|3.951.716
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.142.329
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|720.321.769
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,96
|576.770.149
|% 7,25
|
|ISFIN
|4,11
|495.704.984
|% 4,05
|
|GARAN
|7,14
|465.370.267
|% 0,56
|
|TUPRS
|81,95
|315.072.594
|% -1,32
|
|ZOREN
|2,96
|576.770.149
|% 7,25
|
|PETKM
|4,63
|720.321.769
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|282.478.558
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,11
|495.704.984
|% 4,05
|
|ODAS
|3,37
|314.219.553
|% 5,97
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8965
|7,8995
|% 0,55
|
|Euro
|9,3284
|9,3351
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,2506
|10,3020
|% 0,30
|
|Frank
|8,6247
|8,6766
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0981
|2,1086
|% 0,48
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-6,37
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,05
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|