***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.10.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881865
BIST
10:161.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.191
En Düşük
1.186
10:167,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:169,2981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:16483,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 483,04
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:16
|EUYO
|3,41
|1.181.036
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|1.957.776
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|2.511.616
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|2.941.283
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|5.283.785
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|345.475
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.605.679
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|236.557
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|303.744.955
|% -0,62
|
|ZOREN
|3,16
|287.708.257
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,93
|151.085.496
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,20
|109.812.665
|% -0,48
|
|AKENR
|2,72
|98.371.750
|% 4,21
|
|ZOREN
|3,16
|287.708.257
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,93
|151.085.496
|% 1,58
|
|PETKM
|4,82
|303.744.955
|% -0,62
|
|AKENR
|2,72
|98.371.750
|% 4,21
|
|ODAS
|3,67
|87.637.322
|% 1,10
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9116
|7,9155
|% 0,06
|
|Euro
|9,2902
|9,2981
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2516
|10,3030
|% -0,10
|
|Frank
|8,6285
|8,6805
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1024
|2,1129
|% -0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,86
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,12
|