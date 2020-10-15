***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.10.2020 16:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 202 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 16.10.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881964
BIST
17:371.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -8,05
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:377,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0339
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:379,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:37483,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 483,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:37
|CELHA
|15,56
|4.356.714
|% 9,96
|
|BRISA
|14,60
|35.892.282
|% 3,62
|
|ANHYT
|8,37
|22.287.247
|% 3,59
|
|ALKIM
|14,70
|370.698.426
|% 3,52
|
|AKGRT
|8,27
|27.246.936
|% 2,86
|
|TKURU
|325,00
|1.199.575
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,19
|2.005.129.096
|% 4,20
|
|PETKM
|4,73
|1.855.553.226
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,00
|1.390.218.895
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|1.277.061.423
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,68
|902.654.866
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.277.061.423
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.390.218.895
|% -1,96
|
|PETKM
|4,73
|1.855.553.226
|% -2,47
|
|ECILC
|7,19
|2.005.129.096
|% 4,20
|
|KRDMD
|3,68
|902.654.866
|% -0,81
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9409
|7,9445
|% 0,43
|
|Euro
|9,2945
|9,3038
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2104
|10,2616
|% -0,50
|
|Frank
|8,6458
|8,6978
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-7,58
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,88
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-8,17
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU100
Endeks 1, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 21, 215.00 milyon TL de
-
17:52VKFYO
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 425, 089 adet işlem
-
17:49BAKAB
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 346 adet işlem
-
17:48BAKAB
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 556 adet işlem
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.77 ) 1, 073