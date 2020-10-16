***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.10.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882089
BIST
10:231.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:237,9262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:239,2852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:23485,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,82
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DAGHL
|17,71
|33.729.515
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|27.600.926
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.012.410
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|3.958.722
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,73
|166.934.180
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,96
|105.643.348
|% 1,03
|
|KERVT
|7,82
|101.952.082
|% 3,99
|
|PETKM
|4,73
|91.812.721
|% 0,64
|
|SISE
|6,76
|82.779.006
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,73
|166.934.180
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,96
|105.643.348
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,00
|76.449.741
|% 1,35
|
|IHLAS
|1,19
|29.841.151
|% 2,59
|
|PETKM
|4,73
|91.812.721
|% 0,64
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9216
|7,9262
|% -0,08
|
|Euro
|9,2782
|9,2852
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2100
|10,2612
|% -0,07
|
|Frank
|8,6301
|8,6821
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1083
|2,1189
|% -0,12
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,95
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,44
|