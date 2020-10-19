***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.10.2020 09:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882272
BIST
11:031.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:037,8953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9220
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:039,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:03484,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 484,39
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BFREN
|908,70
|71.390.377
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|57.632.448
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.358.871
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.133.214
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|123.118
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.260.642
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|622.852.271
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,98
|348.776.359
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|305.918.225
|% 6,13
|
|PETKM
|4,55
|234.780.724
|% -1,73
|
|ODAS
|3,57
|218.005.506
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,98
|348.776.359
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|305.918.225
|% 6,13
|
|TSKB
|1,40
|211.295.741
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|153.298.374
|% -4,86
|
|GARAN
|7,31
|622.852.271
|% 1,81
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8923
|7,8953
|% -0,48
|
|Euro
|9,2572
|9,2632
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,2043
|10,2554
|% -0,13
|
|Frank
|8,5949
|8,6467
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|9,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,09
|