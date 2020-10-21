***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.10.2020 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882693
BIST
13:211.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:217,8436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:219,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:21483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:21
|NIBAS
|41,80
|4.076.118
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.628.229
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|143.123.417
|% -9,94
|
|KARSN
|3,31
|744.929.539
|% 5,75
|
|GARAN
|7,55
|658.899.557
|% 1,07
|
|SISE
|7,04
|656.682.741
|% 0,86
|
|ITTFH
|10,68
|433.234.016
|% -3,26
|
|KLGYO
|15,50
|426.602.861
|% -5,55
|
|KARSN
|3,31
|744.929.539
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,29
|199.650.012
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,94
|260.017.253
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,03
|265.197.989
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|306.823.647
|% 0,84
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8383
|7,8436
|% -0,28
|
|Euro
|9,2940
|9,2986
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2085
|10,2596
|% 0,56
|
|Frank
|8,6370
|8,6890
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0847
|2,0952
|% -0,27
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|10,94
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|5,29
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|