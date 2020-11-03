***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.11.2020 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885548
BIST
10:271.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:278,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:279,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8667
En Düşük
9,7754
10:27513,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 513,53
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KARTN
|2.193,40
|78.839.702
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,38
|239.178.977
|% -6,67
|
|ODAS
|3,29
|218.302.158
|% 3,13
|
|KRDMD
|3,37
|218.272.290
|% -1,17
|
|GARAN
|6,66
|188.064.363
|% 0,76
|
|ASELS
|17,49
|126.513.859
|% -0,79
|
|TSKB
|2,38
|239.178.977
|% -6,67
|
|ODAS
|3,29
|218.302.158
|% 3,13
|
|KRDMD
|3,37
|218.272.290
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,22
|96.263.788
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,75
|61.405.551
|% 2,34
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4532
|8,4552
|% 0,18
|
|Euro
|9,8592
|9,8661
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,8872
|10,9418
|% 0,17
|
|Frank
|9,1655
|9,2207
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:39KRTEK
Yüzde 6.85 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 327 adet işlem
-
10:37TRCAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 291 adet işlem
-
10:35XU100
Endeks 1, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 2, 468.00 milyon TL de
-
10:35VAKFN
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 643 adet işlem
-
10:33EGCYH
Yüzde 9.48 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 508 adet işlem