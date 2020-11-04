***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.11.2020 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886003
BIST
11:401.167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,89
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:408,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0808
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:409,9142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:40517,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,36
|Açılış
|: 517,46
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:40
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.262.024
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.191.666.051
|% 0,86
|
|HALKB
|5,09
|483.201.784
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,38
|458.511.667
|% 3,36
|
|TSKB
|2,21
|428.433.704
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,05
|401.427.691
|% 1,25
|
|TSKB
|2,21
|428.433.704
|% -3,91
|
|GARAN
|7,01
|1.191.666.051
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,32
|323.533.751
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,38
|458.511.667
|% 3,36
|
|VAKBN
|4,05
|401.427.691
|% 1,25
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4880
|8,4920
|% 0,96
|
|Euro
|9,9104
|9,9142
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,9598
|11,0148
|% 0,43
|
|Frank
|9,2565
|9,3123
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2576
|2,2690
|% 1,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-11,85
|
|Altın Gr.
|517
|518
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,93
|39,93
|0,22
|