***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.11.2020 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887886
BIST
11:481.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
11:488,0995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0565
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0802
11:489,5597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0746
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5348
11:48490,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 490,91
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
488,10
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KLGYO
|2,71
|49.867.621
|% 33,29
|
|ALCAR
|169,40
|52.190.733
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|25.729.210
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.534.543
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|ORMA
|11,47
|14.005
|% -4,26
|
|KRDMD
|3,92
|1.148.386.262
|% 5,09
|
|THYAO
|11,30
|1.028.796.034
|% -1,74
|
|GARAN
|7,83
|874.690.149
|% 0,90
|
|TCELL
|15,51
|539.214.511
|% 0,85
|
|ASELS
|18,41
|492.780.683
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,92
|1.148.386.262
|% 5,09
|
|YKBNK
|2,59
|307.730.263
|% 1,57
|
|GARAN
|7,83
|874.690.149
|% 0,90
|
|ODAS
|3,71
|385.902.463
|% 1,09
|
|THYAO
|11,30
|1.028.796.034
|% -1,74
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0900
|8,0996
|% -0,69
|
|Euro
|9,5365
|9,5544
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,7612
|10,8152
|% -0,10
|
|Frank
|8,8247
|8,8778
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1592
|2,1700
|% -0,39
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,40
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.246
|3.332
|-31,94
|
|Yarım
|1.569
|1.612
|-15,45
|
|Çeyrek
|787
|806
|-7,72
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|44,57
|44,57
|0,96
|