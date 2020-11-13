***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.11.2020 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888311
BIST
11:571.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 14,69
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
11:577,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
11:579,0595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0383
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
11:57462,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,56
|Açılış
|: 462,34
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler11:57
|TKURU
|430,50
|5.724.359
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.046.493
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.118.147
|% 9,97
|
|SRVGY
|47,00
|5.002.540
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.770.628
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,29
|1.805.271.205
|% 3,37
|
|GARAN
|8,73
|1.379.023.939
|% 1,16
|
|ODAS
|3,64
|490.120.744
|% -0,82
|
|PETKM
|4,73
|469.715.802
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,80
|427.613.838
|% 1,08
|
|KRDMD
|4,29
|1.805.271.205
|% 3,37
|
|GARAN
|8,73
|1.379.023.939
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,80
|427.613.838
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,90
|285.640.011
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|490.120.744
|% -0,82
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6610
|7,6663
|% -0,29
|
|Euro
|9,0515
|9,0595
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0411
|10,0915
|% -0,19
|
|Frank
|8,3319
|8,3821
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0348
|2,0450
|% -0,49
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,67
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,37
|