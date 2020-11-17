***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.11.2020 08:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888784
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7187
En Düşük
7,6843
18:059,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0205
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1705
En Düşük
9,1109
18:05467,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,92
|Açılış
|: 466,90
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
469,29
En Düşük
466,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6896
|7,7208
|% 0,18
|
|Euro
|9,1138
|9,1704
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1376
|10,1884
|% 0,34
|
|Frank
|8,4087
|8,4593
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0485
|2,0587
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,66
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,11
|44,11
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem