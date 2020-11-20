***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.11.2020 08:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889315
BIST
10:061.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.323
En Düşük
1.316
10:067,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:069,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:06455,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,03
|Açılış
|: 455,07
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:03
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|1.520.754
|% 9,95
|
|SAFKR
|10,53
|16.383.557
|% 9,92
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ETYAT
|4,03
|858.031
|% -9,84
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|GARAN
|9,46
|145.904.875
|% -0,63
|
|GUBRF
|43,90
|79.518.207
|% 5,58
|
|KRDMD
|4,89
|78.745.298
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,52
|50.944.449
|% 2,01
|
|THYAO
|11,79
|49.609.721
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,52
|50.944.449
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,92
|33.803.781
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,89
|78.745.298
|% 0,41
|
|GARAN
|9,46
|145.904.875
|% -0,63
|
|ALBRK
|1,79
|23.501.150
|% 1,70
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5877
|7,5922
|% 0,56
|
|Euro
|9,0103
|9,0211
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0389
|10,0893
|% 0,49
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0148
|2,0249
|% 0,42
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,42
|
|Altın Gr.
|454
|455
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,02
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,05
|