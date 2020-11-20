***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.11.2020 10:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 19.11.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 19 Kasım 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 24 Kasım 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889331
BIST
10:031.319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.320
En Düşük
1.316
10:037,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:039,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:03454,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,94
|Açılış
|: 455,84
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:03
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|1.520.754
|% 9,95
|
|SAFKR
|10,53
|16.383.557
|% 9,92
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ETYAT
|4,03
|858.031
|% -9,84
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|GARAN
|9,46
|145.904.875
|% -0,63
|
|GUBRF
|43,90
|79.518.207
|% 5,58
|
|KRDMD
|4,89
|78.745.298
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,52
|50.944.449
|% 2,01
|
|THYAO
|11,79
|49.609.721
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,52
|50.944.449
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,92
|33.803.781
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,89
|78.745.298
|% 0,41
|
|GARAN
|9,46
|145.904.875
|% -0,63
|
|ALBRK
|1,79
|23.501.150
|% 1,70
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5877
|7,5922
|% 0,56
|
|Euro
|9,0103
|9,0211
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0389
|10,0893
|% 0,49
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0148
|2,0249
|% 0,42
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,42
|
|Altın Gr.
|454
|455
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,02
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,05
|
Seans Raporu
10:03
daha fazla
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TTKOM, KCHOL
-
10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, GUBRF, KOZAA
-
10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 69 artarak (% 0.14 ) 1, 192
-
10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, IZTAR, KENT, PKENT, BUCIM
-
10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, MARKA, ETYAT