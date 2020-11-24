***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.11.2020 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889649
BIST
11:441.332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 17,48
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:447,8735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:449,3561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:44461,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,87
|Açılış
|: 461,76
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ALCAR
|233,20
|48.461.784
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.376.303
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.701.582
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|24.658.687
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|YAPRK
|38,00
|370.603
|% -7,32
|
|DOAS
|28,82
|11.933.634
|% -4,88
|
|GARAN
|9,29
|1.908.155.759
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,15
|1.210.291.327
|% 3,37
|
|YKBNK
|3,05
|1.077.781.964
|% 3,74
|
|GUBRF
|51,35
|598.944.264
|% 2,19
|
|THYAO
|11,97
|483.469.159
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,15
|1.210.291.327
|% 3,37
|
|YKBNK
|3,05
|1.077.781.964
|% 3,74
|
|GARAN
|9,29
|1.908.155.759
|% 2,43
|
|TSKB
|2,49
|261.056.442
|% 4,62
|
|SKBNK
|1,49
|140.761.592
|% 0,68
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8666
|7,8735
|% -0,17
|
|Euro
|9,3457
|9,3561
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5295
|% 0,04
|
|Frank
|8,6018
|8,6536
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0891
|2,0996
|% -0,37
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-12,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-82,00
|
|Tam
|3.064
|3.143
|-91,95
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|-44,49
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,24
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,37
|46,37
|0,33
|